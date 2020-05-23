В киевской мэрии анонсировали возобновление работы метро столицы

23.05.2020, 11:45, Новости дня

Киевский метрополитен откроется 25 мая. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“С 25 мая с соблюдением всех норм и регламентов заработает метрополитен в обычном режиме. Также с 25 мая начнут работать все рынки и ярмарки. И так же 25 мая будут доступны для использования спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях”, – отметил чиновник.

Он также рассказал, что в рамках дальнейшего смягчения карантина готовятся к открытию с 1 июня детские сады и школы для 11-х классов, заведения профессионального, технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов.

Кроме того, к открытию с 1 июня готовятся гостиницы, но без работы ресторанов, детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, фитнес-залы, но без работы бассейнов.

“Пляжи и зоны отдыха также заработают с 1 июня”, – подчеркнул Пантелеев.

Кладбища для посещения также будут открыты в первый день лета.

Решение о работе ТРЦ будет принято отдельно – это будет зависеть от состояния заболеваемости в столице, добавил чиновник.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сегодня заявил, что в Киеве показатель инцидентности пока не позволяет перейти ко второму этапу ослабления карантинных ограничений.

Девять регионов Украины не готовы к ослаблению карантина с 22 мая, сообщили в Минздраве накануне. Это Киев и Киевская область, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Полтавская, Ровенская и Черновицкая области. Таким образом, эти регионы не смогут ослабить карантинные ограничения.

Столичный мэр Виталий Кличко сказал, что ситуация в Киеве связана со вспышкой COVID-19 в Дарницком интернате для девочек шесть дней назад. Он отметил, что попросил Кабинет Министров разрешить столице начать второй этап ослабления карантинных ограничений с 23 мая.