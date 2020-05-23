Российские противолодочные самолеты Ту-142 совершили полет над Тихим океаном

23.05.2020, 11:30, Разное

Российские противолодочные самолёты Ту-142М3 совершили тренировочный полёт над нейтральными водами Тихого океана. Он продолжался 12 часов и проходил в соответствии со всеми необходимыми нормами.

Плановый полёт Ту-142М3 над нейтральными водами Тихого океана совершался по всем нормам Международных правил использования воздушного пространства в этом регионе. Таким образом 12 часовой полёт российских самолётов является согласованным и полностью законным мероприятием. За время полёта лётчикам двух Ту-142М3 удалось преодолеть девять тысяч километров и отработать несколько манёвров, тем самым повысив навык полёта над водной поверхностью, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».

В настоящее время Ту-142М3, как и другие модификации этого самолёта, используются для разведки и дежурства, а также их задействуют при спасательных операциях. Несмотря на это, два самолёта в Тихом океане находились там в рамках программы по боевой подготовке, пишет интернет-издание «Слово и Дело». Это свидетельствует о существенной модернизации российских войск.