 

Российские противолодочные самолеты Ту-142 совершили полет над Тихим океаном

23.05.2020, 11:30, Разное

Российские противолодочные самолёты Ту-142М3 совершили тренировочный полёт над нейтральными водами Тихого океана. Он продолжался 12 часов и проходил в соответствии со всеми необходимыми нормами.
Плановый полёт Ту-142М3 над нейтральными водами Тихого океана совершался по всем нормам Международных правил использования воздушного пространства в этом регионе. Таким образом 12 часовой полёт российских самолётов является согласованным и полностью законным мероприятием. За время полёта лётчикам двух Ту-142М3 удалось преодолеть девять тысяч километров и отработать несколько манёвров, тем самым повысив навык полёта над водной поверхностью, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».

В настоящее время Ту-142М3, как и другие модификации этого самолёта, используются для разведки и дежурства, а также их задействуют при спасательных операциях. Несмотря на это, два самолёта в Тихом океане находились там в рамках программы по боевой подготовке, пишет интернет-издание «Слово и Дело». Это свидетельствует о существенной модернизации российских войск.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Организаторы Comic-Con отменили фестиваль из-за пандемии коронавируса

06.04 / Личное: Неонацист и 5 трупов

06.05 / Мнение: Солдаты неудачи

27.03 / Медики планируют обучать собак для вынюхивания людей с коронавирусом

06.05 / Исследование: Здоровье пожилых ухудшается, когда они сталкиваются с эйджизмом

06.04 / Игоря Николаева выписывают из больницы в Коммунарке

13.05 / Тихая революция

06.04 / Учёные проверили гипотезу о занесении жизни на Землю из космоса

10.04 / Заключенные иркутской колонии устроили бунт

17.05 / Диана Гурцкая рассказала о побывавшей в концлагере свекрови

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска