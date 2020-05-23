Специалисты рассказали о главных факторах риска тяжелой формы коронавируса или смерти

23.05.2020, 11:30, Разное

Специалисты рассказали об основных факторах риска тяжелых форм COVID-19 или смерти от болезни. В перечень вошли возраст, люди мужского пола, лишний вес и сопровождающие болезни.

В Великобритании провели крупное когортное исследование и сообщили, что риски летального исхода от коронавируса увеличиваются у людей старше 50 лет, у мужчин, которые страдают ожирением, имеют болезни сердца, легких, почек, печени. Самое крупное исследование располагает исчерпывающими данными о характеристиках пациентов с COVID-19. В эксперименте, который длится и сегодня, участвует 43 000 пациентов.

Ожирение считается добавочным фактором риска, который не учли специалисты Китая. Эксперты предполагают, что понижение функции легких или воспаление, имеет взаимосвязь с лишним весом людей и играет важную роль. Результаты исследования помогут докторам детальнее разобраться в болезни, позволяя провести параллель между Великобританией и другими странами.