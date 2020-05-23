Трассу Москва – Казань запланировали построить на четыре года раньше

23.05.2020, 11:30, Новости дня

Платная трасса Москва – Казань может быть построена на четыре года раньше срока, то есть уже в 2024 году, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Посмотрел «Европа – Западный Китай», это новый проект, который был в нацплане, и за который я взялся в лично. Мы хотим проект, у которого срок реализации восемь лет, я сейчас ставлю задачу разработать план мероприятий, построить дорогу за четыре года», – сообщил Хуснуллин во время прямого эфира в своем официальном Instagram-аккаунте.

При этом он сообщил о намерениях ежедневно проводить заседание штаба, чтобы «раскачать эту стройку», передает ТАСС.

Напомним, что 8 марта этого года зампредседателя правительства Марат Хуснуллин сообщал, что реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении.

Проект обсуждался с 2013 года. Стоимость ВСМ, как ожидалось, должна составить около 1,7 трлн рублей. Пилотным участком магистрали должен стать участок Москва – Гороховец (Владимирская область), который оценивается в 621,5 млрд рублей. Планировалось начать строительство в четвертом квартале 2018 года, закончить в 2024 году.

Однако позже предложили запустить сначала скоростную платную трассу Москва – Казань, которая будет стоить около 550 млрд рублей.