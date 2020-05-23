Ученые нашли в воде из-под крана ядовитый свинец

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23.05.2020, 11:30, Разное

Ученые сообщили, что им удалось обнаружить высокое содержание ядовитого свинца в воде из-под крана. В жидкости он появился из-за того, что используемый для коагуляции сульфат алюминия способен растворять свинец, содержащийся в материале, из которого производят водопроводные трубы.
Метод первичной очистки воды основан на коагуляции, когда в жидкость добавляется сульфат алюминия. Он трансформирует твердые примеси в «хлопья», которые затем оседают на дне. Кроме того, сульфат алюминия очищает воду от мусора и бактерий, при этом сама жидкость остается безопасной для человека.

Однако в рамках нового исследования удалось установить, что использование алюминия приводит к тому, что в воду попадает ядовитый для человека свинец. Он содержится в стенках водопроводных труб, но при взаимодействии с алюминием свинец растворяется. Его концентрация может достигать до 100 мкг на 1 литр. Такое количество является безвредным, но из-за свойства накапливаться в организме через некоторое время человек может ощутить негативное воздействие, заключающееся в нарушении работы почек, печени и мозга.



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