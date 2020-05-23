Бабкина рассказала о перенесенной пневмонии

23.05.2020, 11:16, Новости дня

Певица Надежда Бабкина, которая ранее переболела двусторонней пневмонией, рассказала о неблагоприятных прогнозах врачей.

Бабкина рассказала, что прогнозы врачей были крайне неблагоприятными, передает Teleprogramma.pro.

«Когда решили перевести меня из реанимации в палату, они так на меня смотрят и говорят: «Надь, теперь мы можем тебе сказать, 5% жизни тебе оставалось», – призналась артистка.

Пока Бабкина еще была в больнице, заболел и ее сын. Теперь они оба ездят на реабилитационные процедуры.

В апреле Надежда Бабкина была госпитализирована с пневмонией –ее погружали в искусственную кому. Позже ее состояние улучшилось. Бабкину перевезли из Коммунарки в госпиталь им. Вишневского в подмосковном Красногорске, а 1 мая ее выписали из больницы.