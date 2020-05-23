На экоферме под Пензой строят новые планы по развитию агротуризма

23.05.2020, 11:15, Новости дня

Десятки видов сыра, молоко, сметана, творог, колбаса и даже страусиные яйца: увидеть, как это производится, и, конечно, попробовать смогут гости экофермы. В Пензенской области начали развивать направление агротуризма. На что рассчитывают фермеры?

Страусы стали первыми жителями экофермы под Пензой. Сейчас в этих вольерах более 40 африканских и австралийских птиц. В соседях — северные олени, павлины, журавли, коровы породы хайленд, петухи в "штанах" и еще сотни пернатых, копытных и других животных.

Новорожденного верблюжонка здесь назвали Снежкой из-за белой шерсти. На свет малышка появилась в конце марта. Это уже второй верблюд, который родился в Казеевке за последний год. Сегодня здесь более 700 обитателей.

Казеевский экотуризм позволяет не только наблюдать за невероятными крылатыми, погладить альпаку или улыбнуться забавным верблюдам, но и насладиться красотой уникального места на берегу Сурского водохранилища. Совсем скоро здесь откроют гостиницу, построят отапливаемые бассейны, кафе и даже музей ретротехники и самоваров.

"Гостиницы на 20 номеров, на 40-50 человек. Там сейчас проходят ремонтные работы. Хотели закончить где-то до августа месяца. На той территории будет еще четыре домика гостиничных, — рассказывает индивидуальный предприниматель Ашот Акопян. — Вот это — перспектива развития данной территории. Хотели бы в ближайшие год-два закончить это".

Десятки видов козьего сыра, молоко, сметана, творог, колбаса и даже страусиные яйца — экоферма гордится производством своих натуральных продуктов и надеется, что совсем скоро в этом уголке Пензенской области зазвучит детский смех и взрослые голоса туристического потока. Ведь пандемия коронавируса COVID-19, закрывая одну дверь — туризма за рубежом, открывает другую — туризма внутреннего.

На его развитие нацеливает правительство, туроператоров и бизнес губернатор Иван Белозерцев. Глава региона говорит, что славный своим сельским хозяйство край имеет все возможности для продвижения агротуризма.

Бескрайние поля, свежий воздух, натуральные продукты и возможность пожить деревенской жизнью привлекут многих жителей мегаполисов. В этом хозяйстве за четыре месяца от буренок черно-пестрой породы получили почти 5000 тонн молока. В планах — дойти до девяти тысяч.

"Несмотря на распространение коронавирусной инфекции все сельхозпредприятия сегодня работают. Работают с желанием, работают эффективно, показывают хороший результат, — говорит губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. — У нас хорошие озимые, у нас уже хорошие всходы яровых. Это — надежда на то, что осенью мы получим хороший урожай. И мы к этому будем стремиться".

Средние, как это, а также фермерские хозяйства и агропромышленные гиганты, работающие в Пензенской области, дают уверенность в том, без хороших продуктов наша страна не останется. Интерес инвесторов к пензенскому региону не ослабевает — только в прошлом году ими было вложено в отрасль 18 миллиардов рублей.