“Барселона” достигла договоренности с Лаутаро Мартинесом
23.05.2020, 11:15, Новости дня
Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес продолжит карьеру в "Барселоне". Чемпион Испании согласовал с аргентинцем детали личного контракта. Так же переход Мартинеса согласован с "Интером".
22-летний футболист обойдется "Барселоне" в 111 миллионов евро. Часть суммы будет выплачена деньками. Также из Барселоны в Милан отправятся несколько футболистов. Предположительно, речь идет об Иване Ракитиче, Артуро Видале, Нелсое Семеду и Самюэле Умтити, сообщает РИА Новости.
В текущем сезоне Лаутаро Мартинес сыграл за "Интер" в 31 матче и забил 16 мячей. Контракт аргентинца с итальянским клубом рассчитан до июня 2022 года.
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