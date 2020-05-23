 

“Барселона” достигла договоренности с Лаутаро Мартинесом

23.05.2020, 11:15, Новости дня

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес продолжит карьеру в "Барселоне". Чемпион Испании согласовал с аргентинцем детали личного контракта. Так же переход Мартинеса согласован с "Интером".

22-летний футболист обойдется "Барселоне" в 111 миллионов евро. Часть суммы будет выплачена деньками. Также из Барселоны в Милан отправятся несколько футболистов. Предположительно, речь идет об Иване Ракитиче, Артуро Видале, Нелсое Семеду и Самюэле Умтити, сообщает РИА Новости.

В текущем сезоне Лаутаро Мартинес сыграл за "Интер" в 31 матче и забил 16 мячей. Контракт аргентинца с итальянским клубом рассчитан до июня 2022 года.



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