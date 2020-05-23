Уфолог Скотт Уоринг заявил, что нашел «100% доказательство» жизни на Марсе

23.05.2020, 11:09, Разное

Скотт Уоринг, проживающий на Тайване, заявил о том, что ему удалось найти «100% доказательство» жизни на Красной планете. На снимках Марса он заметил два живых организма, которые живут в раковинах.

По словам уфолога, они похожи на улиток, которые передвигаются вместе со своими домами. По размеру животные соизмеримы с кулаком человека. Такие большие улитки существуют в природе и водятся на Тайване. Скотт Уоринг предполагает, что они имеют такое покрытие по плотности, как у земных крабов.

Уфолога расстраивает тот факт, что представители NASA полностью игнорируют в микроблоге Twitter его личные сообщения и не хотят признавать факт жизни на Марсе. Скотт Уоринг уверен, что он смог бы раскрыть настоящую правду об обитателях Красной планеты, если бы в его распоряжение американское космическое агентство предоставило марсоход на пару месяцев.