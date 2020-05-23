Средиземноморскую группировку пополнят тремя кораблями ЧФ

23.05.2020, 11:08, Новости дня

Три корабля Черноморского флота начали плановое прохождение проливов Босфор и Дарданеллы для проведения ротации в Средиземноморской группировке ВМФ, сообщили в пресс-службе флота.

«Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин», спасательное буксирное судно «СБ-36» и противодиверсионный катер «Кадет» совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море», – говорится в сообщении, которое цитирует РИА «Новости».

Уже в субботу отряд кораблей войдет в состав сил постоянного соединения ВМФ в дальней морской зоне.