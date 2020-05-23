“После обеда челюсть срослась”: госпитализация экс-мужа певицы Лолиты показалась подозрительной

23.05.2020, 10:54, Разное

В Сети активно обсуждают новости о Дмитрии Иванове. Ранее сообщалось,

что бывший муж певицы Лолиты угодил в больницу из-за серьезных травм, дескать,

у него среди прочего сломана челюсть. Журналистам удалось получить комментарий от

самого Иванова. Мужчина намекнул, что увечья ему нанесли после того, как он

встретился в суде с Сергеем Жориным. Мол, адвокат вокалистки может быть

причастен к его госпитализации.

Жорина обвинения Иванова возмутили. Сергей обратился к

общественности и попросил не верить порочащим его разговорам. Более того,

защитник Милявской призвал объявить бойкот тренеру по сквошу.

Проанализировав случившееся с Дмитрием Ивановым, адвокат

нашел некоторые неувязки. Когда появились первые новости,

сообщалось, что экс-муж звезды находится в очень тяжелом состоянии. Однако

несколько часов спустя Иванов резко пошел на поправку и начал раздавать

интервью представителями СМИ.

“Но, вероятно, после обеда челюсть срослась, он давал

комментарии”, – рассудил адвокат Лолиты Милявской.

Отметим, что после расторжения брака с вокалисткой Лолитой Милявской Дмитрий

Иванов стал часто появляться в различных программах и на страницах газет.

Поговаривают, что за участие в шоу спортсмен требует солидный гонорар.