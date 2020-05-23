 

На iPhone и iPad произошел массовый сбой в работе приложений

23.05.2020, 10:53, Разное

Владельцы Apple iPhone и iPad начали жаловаться на некорректную работу мобильных приложений. На операционных системах iOS версий 13.4.1 и 13.5 приложения не открываются, сразу же сворачиваются после запуска или выдают необычную ошибку.
На экране Apple iPhone или iPad появляется уведомление, в котором пользователю предлагают купить в App Store распространяющееся бесплатно приложение. Проблемы были зафиксированы при использовании YouTube, Twitter, WhatsApp и других популярных приложений. При этом причина массовой неисправности пока не выявлена.

Некоторые пользователи Apple iPhone и iPad считают, что виновато во всем некорректно установленное обновление, поскольку ошибки начали появляться при работе с новой версией приложений. Владельцы мобильных устройств советуют удалить приложение и вновь установить его, другим пользователям помогла выгрузка.



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