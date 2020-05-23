 

В США рассказали о важности Т-34 для мирового танкостроения

23.05.2020, 10:53, Разное

Обозреватель Popular Mechanics из США Дэвид Хэмблинг пояснил о важности легендарного Т-34 для мирового танкостроения современности. Журналист объяснил, что именно с этой боевой машины началась новая эпоха.
Во время Великой Отечественной войны появление танка Т-34 на поле боя перевернуло ход истории, ведь боевая машина представляла из себя не только быструю единицу, но и при этом хорошо защищённую. До этого можно встретить только неповоротливый танк с хорошей бронёй или же плохо защищённый, но очень манёвренный. Т-34 смог объединить в себе два ключевых параметра, что сделало его практически неуязвимым. Немецкий генерал Клейст докладывал, что именно этот танк является лучшим в мире и его необходимо просто скопировать, а не тратить время на разработку своего собственного аналога. Его предложение не было принято, но впоследствии по принципу Т-34 была построена «Пантера».

Дэвид Хэмблинг отметил, что легендарный Т-34 повлиял не только на технику того времени, но и на современное танкостроение, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт». Революцию ему удалось совершить не только благодаря более пластичной и твёрдой броне, но важную роль сыграли и наклоны защитных пластин. Из-за этого снаряды постоянно рикошетили. Журналист смог найти свидетельства, что в одном из многочисленных боёв немецкий экипаж смог произвести 23 выстрела по Т-34 и после этого им удалось только заклинить башню танка. Именно поэтому наклонная броня применяется на всех танках современности во всём мире.



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