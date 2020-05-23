В онлайн-встрече Совбеза ООН по Крыму, которую инициировала Россия, приняли участие представители ЕС. Украина и США отказались

23.05.2020, 10:15, Новости дня

Представители Украины, Великобритании, США и Эстонии отказались участвовать в заседании Совета безопасности ООН, посвященном ситуации в аннексированном Крыму.

Заседание по “формуле Арриа” было инициировано Россией. Оно прошло в онлайн-режиме 21 мая. Модератором был российский постпред при ООН Василий Небензя, выступить на ней пригласили представителей аннексированного РФ полуострова.

Как пишет РБК, участие в нем приняли, в частности, представители Германии, Франции и Чехии. Участие в заседании 21 мая представителей стран-членов ЕС противоречит их позиции по Крыму, согласно которой они не принимают участие в мероприятиях, организованных страной, аннексировавшей территорию другого государства.

Заседания по “формуле Арриа” подразумевают консультации, в которых могут принять участие не только дипломаты, но и представители неправительственных организаций и общественности. Такие встречи не относятся напрямую к мероприятиям Совбеза.