 

Модель Катя Григорьева и футболист Антон Шунин стали родителями

23.05.2020, 10:10, Разное

31-летняя модель, бывший “ангел” Victoria’s Secret Катя Григорьева и ее муж, 33-летний вратарь московского “Динамо” Антон Шунин стали родителями: у пары родилась дочь, имя которой они планируют придумать чуть позже.

Антон Шунин с дочкой22.05.2020. Мы стали родителями прекрасной малышки. Это счастье ❤ Любимая, спасибо! Мои девочки чувствуют себя хорошо!- написал Антон в Instagram, опубликовав фото дочки из роддома. Об этом радостном событии на своей странице сообщила и Катя, представив снимок, сделанный во время беременности:

Этот год стал волшебным для нас❤ Сегодня 22.05.2020 мы стали родителями нашей прекрасной малышки. Не передать чувства, которые я испытываю! Спасибо тебе, родной, что был рядом все это время. Люблю тебя!

Катя Григорьева и Антон ШунинКатя скрывала “интересное положение” от общественности, о ее беременности знали только близкие. Для Григорьевой этот ребенок стал первым, для Антона — вторым: у футболиста есть 7-летний сын Артемий от предыдущего брака. С Катей Антон познакомился в Интернете, о чем рассказал HELLO!:

Никогда бы не подумал, что благодаря Instagram встречу свою судьбу. Это случилось, когда я вместе с командой улетал из “Шереметьево” на одну из игр. Чтобы скоротать время, просматривал фотографии в микроблоге. И, решив для интереса проверить по геотегу, кто еще томится здесь в ожидании, внезапно набрел на страницу Кати. Я написал ей… Оказалось, в этот момент Катя садилась в самолет в Нью-Йорк, куда летела на показ Victoria’s Secret. Ответила она мне уже из Америки.

Катя Григорьева и Антон ШунинПредложение руки и сердца Шунин сделал в домашней обстановке в апреле 2018 года. В июле 2018-го они сыграли свадьбу в Москве. И для Шунина, и для Григорьевой этот брак стал вторым. До встречи с моделью футболист встречался с Аленой Шишковой, а еще раньше был женат на девушке по имени Виктория, которая родила ему сына. Катя была замужем за военнослужащим Александром, но их брак продлился всего несколько месяцев.

Историю любви Антона и Кати можно прочитать здесь.



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