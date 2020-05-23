Dxomark составил ТОП-5 недорогих смартфонов с хорошей камерой 2020 года

23.05.2020, 10:09, Разное

Эксперты назвали лучшие недорогие смартфоны 2020 года с хорошей камерой. ТОП-5 был составлен на основании данных рейтинга сервиса Dxomark.

В рейтинг вошли устройства, показавшие оптимальные результаты в экспозиции, цветопередаче, автофокусе, текстуре снимка, шумах и артефактах, зуме и эффекте размытия фона, ночной, а также в широкоугольной съёмке. При этом все представленные в ТОП-5 аппараты стоят в пределах 15-20 тысячи рублей. Пятое место в списке занял Moto G7 Plus от Motorola стоимостью около 18,5 тысячи рублей. Телефон имеет каплевидный вырез для 12-мегапиксельной селфи-камеры в 6,2-дюймовом IPS-дисплее, дактилоскоп на задней панели и NFC. Тесты Dxomark дали двойной 16-мегапиксельной и боке-камере на 5 мегапикселей соответственно 84 и 72 балла за качество фото и видео.

Четвертая позиция досталась наиболее продаваемому сейчас в РФ Redmi Note 8 Pro с 6 и 64 гигабайтами “оперативки” и основной памяти, а также ценником в 16,5 тысячи рублей. Как и в предыдущем аппарате, здесь аналогичный тип 6,5-экрана и форма выреза для камеры, которая имеет разрешение в 20 мегапикселей. На задней стороне корпуса из сверхпрочного стекла расположен модуль с четырьмя камерами на 64, 8, 2, и 2 мегапикселя. Смартфон учитывает светосилу, сверхширокие углы, возможность макросъёмки и измерение глубины, а также коррекцию изображения, за что получила от сервиса 87 и 78 баллов.

Бронза досталась Galaxy A50 64GB от Samsung, прошлогоднему лидеру продаж, стоящему сейчас 17,55 тысячи. За эту цену покупатель получает 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с вырезом и 4 гигабайтами “оперативки”. Камера в устройстве тройная, ультраширокая 8-мегапиксельная, вспомогательный 5-мегапиксельный модуль и объектив на 25 мегапикселей. Фронталка здесь имеет 25 МП, все вместе обеспечило гаджету соответственно 88 и 79 баллов за фото и видео.

Серебро в ТОПе получила модель 7.2 64GB от Nokia, стоящая немногим более 16 тысяч рублей. В ней есть 4 гигабайтный чип оперативной памяти, а 6,3-дюймовый экран с 20-мегапиксельным объективом в вырезе выполнен по IPS-технологии. Кроме того, в аппарате есть сканер отпечатков пальцев, NFC, аккумулятор на 3500 мА⋅ч и процессор Qualcomm Snapdragon 660. Тройной модуль камер на 48, 8 и 5 мегапикселей обеспечивает ультраширокий обзор и измерение глубины снимка. Сотрудничество с компанией оптики Zeiss принесло смартфону 90 баллов за фотосъемку и 75 за видео.

Вьетнамский Vsmart Live 4/64GB по цене 15 тысяч рублей занял первое место в ТОП-5 смартфонов недорогого сегмента с лучшими камерами. Главным плюсом аппарата стали камеры на 48, 8, и 5 мегапикселей, которые применяют технологии искусственного интеллекта и дают возможность оптимизировать снимки с учётом апертуры, эффекта размытия фона. Портретные фото аппарата эксперты называют идеальными за счёт специальных фирменных программ. В тестах Dxomark устройство получило 92 и 78 баллов соответственно за фото- и видео- съемку.