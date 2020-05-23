«К 50 годам стал бомжом» – Александр Мохов потерял имущество после разводов

23.05.2020, 10:09, Разное

Российский актер Александр Мохов признался, что после двух разводов чуть не стал «бомжом». Ему приходилось снимать однокомнатную квартиру, а все, что зарабатывал, отдавал бывшим женам, об этом он рассказал в программе Агаты Муцениеце «Честный развод».

Актер Александр Мохов был женат трижды. С первой супругой Татьяной 56-летний артист прожил 18 лет. Расторжение брака прошло максимально мягко. По словам Мохова, уже тогда родилась его третья жена, но ей было всего 5 лет.

Со второй супругой актрисой Дарьей Калмыковой артист прожил 12 лет. Во время развода даже не поднимался вопрос о разделе имущества, Александр Мохов был готов отдать все, что у него было. В результате в 50 лет он стал снимать однокомнатную квартиру, которую называл «камерой хранения», а себя актер после этого считал «бомжом».

Третий раз Александр Мохов женился на 28-летней Ирине Огородник. В новом браке, по признанию актера, он обрел счастье.