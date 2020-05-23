Волкер заявил, что Россию нужно лишить права вето на вступление Украины в НАТО

23.05.2020, 10:00, Новости дня

Россию нужно лишить права вето на вступление Украины в НАТО. Об этом во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности 22 мая заявил бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Видео обнародовано на сайте форума.

“Россия хочет не позволить странам, таким как Украина, Грузия, Молдова, вступить в НАТО. И она оккупировала определенные территории в этих странах”, – напомнил Волкер.

По его словам, у НАТО нет особого желания принимать в свои ряды страны, территории которых оккупированы Россией, поскольку согласно пятой статье устава Альянса, это автоматически означало бы необходимость воевать с Россией.

Волкер предложил не применять пятую статью в отношении оккупированных территорий.

“Мы обязуемся первыми не применять силу, чтобы их вернуть, и поддерживать только мирную реинтеграцию этих территорий и восстановление целостности стран, стремящихся вступить в НАТО. Это должно избавить Россию от стимулов для продолжения оккупации этих территорий”, – отметил дипломат.

Он считает, что любая европейская страна, которая соответствует стандартам демократии, верховенства права и вносит вклад в укрепление общей безопасности, должна рассматриваться как кандидат для вступления.

“Мы должны вдохнуть новую энергию в процесс расширения, который потерял свою динамику в последние годы”, – добавил Волкер.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”.

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля 2019 года.

В ноябре 2019 года тогдашний министр обороны Андрей Загороднюк говорил, что для окончательного перехода ВСУ на стандарты НАТО необходимо несколько лет. При этом новый министр обороны Андрей Таран заявил 11 марта, что украинская армия в ближайшее время не сможет полностью адаптироваться к стандартам НАТО.