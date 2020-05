Авиакатастрофа в Пакистане. Власти назвали количество погибших

23.05.2020, 10:00, Новости дня

97 человек погибли в результате катастрофы Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пакистанском городе Карачи, окончательные данные привело в Twitter управление здравоохранения и социальной защиты провинции Синд.

Двум пассажирам рейса PK8303 удалось выжить.

Тела погибших распределены по двум больницам Карачи, 19 уже идентифицированы.

Final #PlaneCrash update for today:

Total people on board: 99

Total deaths: 97

Survivors: 02

66 dead bodies were brought to JPMC and 31 were brought to CHK. 19 bodies have been identified so far.

— Health and Population Welfare Department, Sindh (@SindhHealthDpt) May 23, 2020

Все жертвы – члены экипажа и пассажиры самолета, на земле никто не погиб, уточняет Geo TV.

Центр общественных связей армии Пакистана сообщил в Twitter, что при падении самолет повредил 25 домов.

Update #PIA Incident:

Rescue Op in progress by Army Search & Rescue Team, Army troops, Rangers & social welfare orgs. 97 bodies recovered. 2 passengers survived. 25 affected houses cleared, their residents accommodated at various places with assistance of Civil Administration.

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) May 23, 2020

Airbus A320-214 22 мая упал на жилой район города Карачи. Самолет осуществлял рейс PK8303 из Лахора в Карачи и заходил на посадку. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стали технические неисправности.