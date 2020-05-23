 

В Киеве за сутки COVID-19 выявили у 47 человек

23.05.2020, 10:00, Новости дня

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки выявили COVID-19, увеличилось на 47 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Среди вновь выявленных заболевших: 29 женщин в возрасте от 18 до 63 лет, 16 мужчин в возрасте от 32 до 74 лет, двое мальчиков семи и 14 лет. В их числе 14 медиков.

В больницы столицы госпитализированы семь человек, другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровело за сутки 13 человек.

Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Дарницком (10), Святошинском (девять) и Деснянском (восемь) районах. 

На сегодня в столице уже 2569 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, выздоровел 351 человек, добавил Кличко.

Друзі! Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 47…

Posted by Віталій Кличко on Reede, 22. mai 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,21 млн, из них более 2 млн вылечились, а 338 тыс. умерли.

В Украине по состоянию на утро 22 мая лабораторно подтверждено 20 580 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 6929 пациентов, умерло 605 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Кулеба о назначении Саакашвили: Если со стороны Грузии будут резкие шаги, переживем

17.04 / Трамп обсудил пандемию коронавируса с лидерами «Большой семерки»

11.04 / Собянин заявил о необходимости проводить тесты на коронавирус за сутки

10.05 / Песню «День Победы» на своих родных языках исполнили более 1 млн человек

30.04 / В штабе ООС заявили, что база, на которой нашли “масштабный схрон” оружия, уже два месяца под охраной военных

25.04 / Летчику Ярошенко отказали в досрочном освобождении из тюрьмы в США

01.04 / Россия не собирается увеличивать нефтедобычу

11.04 / “Укрзалізниця” не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки после отмены карантина – Криклий

26.04 / График отмены карантина может быть пересмотрен

02.04 / Запад борется с «вирусной» пропагандой авторитарных режимов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска