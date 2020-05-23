Эксперты назвали основные признаки наличия камней в почках

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23.05.2020, 9:53, Разное

Эксперты назвали основные и самые распространённые признаки наличия камней в почках. Тошнота, лихорадка и болевые ощущения при мочеиспускании – самые частые из них.
В случае появления камней в почках организм тут же начинает попытку самостоятельно избавиться от них. Если это не получается сделать естественным способом, он начинает сигнализировать о необходимости вмешательства. Самым частым и распространённым симптомом считается изменение цвета мочи и появление болевых ощущений. Причём они могут беспокоить не только во время мочеиспускания, но и в течение всего дня. Как правило, у людей с камнями в почках появляется острая и резкая боль в животе, паху или спине, а также неприятные ощущения возникают непосредственно в самих почках.

Впоследствии, помимо различных болей, камни в почках спровоцируют появление крови в моче. Организм уже не сможет полноценно выводить токсины естественным образом и появится лихорадка, сопровождающаяся тошнотой и рвотой. При наличии хотя бы одного из симптомов медики настоятельно рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу и проверить состояние почек.



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