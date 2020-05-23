Поклонники волнуются за похудевшего рэпера Элджея

23.05.2020, 9:53, Разное

Рэпер Элджей лишился нескольких килограммов в период самоизоляции. Подписчики волнуются за своего кумира и надеются, что он ничем не болеет.

Долгий период от Элджея не было вестей, и фанаты артиста обрадовались, когда он опубликовал в своем Instagram новую фотографию. Вместо того, чтобы порадоваться вестям от рэпера, фанаты заметили, что он сильно потерял в весе.

Подписчики отметили впалые щеки Элджея, выступающие скулы и взгляд, полный грусти. Они теряются в догадках, что же так сильно оказало влияние на певца. В комментариях к публикации стали строить догадки относительно его решения похудеть. Одни считают, что артист просто устал от самоизоляции, другие предполагают, что к лету он просто расстался с лишними килограммами.

Напомним, что Элджей никогда не распространялся о своей личной жизни. Даже о его браке с Настей Ивлеевой поклонники узнали лишь через два месяца после бракосочетания.