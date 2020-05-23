Минздрав решил сократить срок вывода на рынок препарата от коронавируса

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23.05.2020, 9:48, Новости дня

В РФ сократят срок вывода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который проходит клинические испытания, исследование препарата продолжится и после его регистрации, сообщили в пресс-службе Минздрава.

В РФ препарат «Фавипиравир» не зарегистрирован, его получают только пациенты с COVID-19, которые принимают участие в клинических испытаниях, передает РИА «Новости».

В Минздраве рассказали, что ожидаемая общая продолжительность исследований составляет от шести до 12 месяцев.

«Положительные результаты ограниченной программы клинических исследований позволят инициировать процедуру государственной регистрации с установлением пострегистрационных мер, касающихся, в том числе, назначения исследований в пострегистрационном периоде, особых условий мониторинга безопасности применения таких лекарственных препаратов», – говорится сообщении в ведомства.

Это значительно сократит сроки вывода на рынок лекарственного препарата, заключили в Минздраве.

В клинических исследованиях примут участие более 650 пациентов в 11 регионах России.

Отметим, что ранее эффективность лекарства «Авиган» («Фавипиравир», «Фавилавир») была поставлена под сомнение.



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