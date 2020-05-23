Футболист сборной Франции продал золотую медаль чемпиона мира

23.05.2020, 9:30, Новости дня

Золотая медаль чемпиона мира 2018 года была продана на аукционе за 66 тысяч евро. Имя футболиста, расставшегося с наградой, пока неизвестно.

Как сообщает ТАСС, некий игрок сборной Франции выставил свою золотую медаль, добытую на чемпионате мира. Неизвестны не имя футболиста, ни причина такого поступка.

Победителем проходившего в РФ чемпионата мира по футболу стала сборная Франции. В финале французы со счетом 4:2 обыграли команду Хорватии.