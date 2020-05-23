Почеттино хочет и дальше тренировать английские клубы

23.05.2020, 9:30, Новости дня

Аргентинский тренер Маурисио Печеттино заявил, что хотел бы продолжить работу в Англии. В ноябре прошлого года Почеттино покинул лондонский “Тоттенхэм” и пока не связан ни с одним клубом.

“Я открыт для предложений из разных стран, но приоритетом остается Англия. Я хотел бы жить в Лондоне и работать с английскими клубами”, — цитирует Почеттино РИА Новости. Не так давно в прессе появлялись сообщения, что в услугах аргентинского специалиста заинтересованы английский “Ньюкасл” и французский “Марсель”.

На протяжении пяти лет Маурисио Почеттино возглавлял лондонский “Тоттенхэм”. Под его руководством “шпоры” выходили в Лигу чемпионов. В ноябре 2019 аргентинц был уволен из столичной команды.