Виктория Боня согласна терпеть унижения на ток-шоу от «проплаченных экспертов» за деньги

23.05.2020, 9:30, Разное

В своем микроблоге Instagram Виктория Боня опубликовала видео, в котором обратилась к тем, кто «полощет ее имя» в связи с высказываниями о коронавирусе. Экс-участница «Дома-2» заявила, что она согласна терпеть унижения на ток-шоу, на которые ее зовут многие каналы, но за деньги.

В Сети активно обсуждают скандальное высказывание Виктории Бони о том, что распространение COVID-19 связано с установкой вышек 5G. Блогера за это критикуют и осуждают, однако она намерена судиться со «сплетниками за слухи». Боня призналась, что у нее огромное количество предложений от телеканалов. Однако она убеждена, что в студии «проплаченные эксперты» не дадут ей сказать ни одного слова, чтобы выставить в нелицеприятном свете. Поэтому, если они хотят «полоскать» ее имя, то должны заплатить.

Модель не понимает, почему СМИ ее ассоциируют только с телестройкой, ведь в «Доме-2» она была 15 лет назад. Виктория Боня заявила, что у нее есть четкая гражданская позиция, которую журналисты не имеют права «привирать». Он подчеркнула, что никогда не отрицала того, что коронавирус существует. Однако следовать «стадным инстинктам» знаменитость не собирается, так как убеждена, что маски предназначены только для больных людей.

Викторию Боню также волнует вопрос о вакцинации от коронавирусной инфекции, которая, по ее мнению, должна быть исключительно добровольной. Модель заявила, что если ей суждено заразиться COVID-19 и умереть, то она готова. Она не уверена, что прививки будут безопасными. Экс-участница реалити убеждена, что нападки на нее продолжаются из-за того, что она открыто высказывает свое мнение, которое основано на иностранной литературе и лекциях ведущих специалистов.