Модератору Facebook из Крылатского грозит крупный штраф за недостоверное видео о коронавирусе

23.05.2020, 9:30, Новости дня

300 тысяч рублей за фейк: такой штраф грозит москвичке, которая в погоне за лайками разместила в Интернете непроверенную информацию о коронавирусе COVID-19. Накануне женщину допросили в Следственном комитете.

Модератор группы "Крылатское LIVE" в "Фейсбуке" выглядит растерянной. Похоже, женщину по-настоящему пугают последствия, которые грозят сейчас лично ей из-за вброшенного фейка.

– 8 апреля выложила видео, не проверив источники в правдивости, видео о том, что на территории района Крылатское в детском доме номер 17 находились трупы — или вывозили трупы, так сказать.

В социальных сетях тут же понеслось: мол, в Крылатском ночью тела умерших от коронавируса машинами вывозят. Сейчас женщина раскаивается, говорит, что из модераторов уйдет, а когда выкладывала, хотелось подписчиков.

"В ходе допроса она пояснила следователям, что является модератором общедоступной группы в социальной сети. Информацию разместила с целью привлечения внимания общественности и новых подписчиков. В настоящее время следователи проводят ряд следственных действий. Расследование по уголовному делу продолжается", — рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по городу Москве Юлия Иванова.

Уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации — в период пандемии эта статья стала, увы, особенно актуальной. На днях другую фейкометчицу, предпринимательницу из Москвы, которая закрывала лицо воротом приметного желтого плаща, когда ее доставляли в Следственный комитет, и которая потом на допросе чуть не расплакалась, тоже привлекли к ответственности по статье 207.1. Она говорила, что якобы в столичных аптеках продают защитные маски, которые должны раздавать бесплатно — это, мол, китайская гуманитарная помощь.

"Сейчас очень хорошо отслеживаются эти люди — то есть и Роскомнадзор, и прокуратура обладают прекрасными техническими возможностями по их выявлению и контролю за ними, а также определению местоположения. Поэтому все те, кто будет распространять данные фейки, в большинстве своем будут найдены и привлечены к ответственности", — говорит судебно-медицинский юрист, сопредседатель Гильдии защиты медицинских работников Асад Юсуфов.

Штраф в 300 тысяч рублей назначен и мужчине из Южно-Сахалинска, который по прилету из Бангкока записал и выложил в мессенджерах видео о том, что пассажиров его рейса якобы не обеспечили масками и перчатками. Хотя им еще при вылете бесплатно выдали защитные комбинезоны. Он вину признал и извинился.

Штраф по 207-й статье может доходить до 700 тысяч рублей. Или — вообще три года ограничения свободы. За опасную ложь на больную тему.