ВМС США успешно испытали в Тихом океане новое лазерное оружие

23.05.2020, 9:17, Разное

Представители Тихоокеанского флота ВМС США заявили об успешном испытании нового высокоэнергетического лазерного оружия. Его использовали для уничтожения беспилотника, но сообщается, что с его помощью удастся поражать малые подводные лодки и самолеты.

Установку, использующую технологию «твердотельного лазера высокого энергетического класса», несет на себе транспортный док USS Portland. Новейшее оружие предназначено для поражения цели, которое находится в середине полета, однако оно способно наносить урон подводной военной технике.

Телеканал CNN опубликовал видео, на котором запечатлено, как луч лазера, выпущенный установкой, поражает беспилотник. Точное место испытания лазерного оружия, прошедшего в Тихом океане 16 мая, и его мощность не уточняются. Однако в 2018 году утверждалось, что мощность лазерного орудия может достигать 150 киловатт.