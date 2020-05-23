Мария Погребняк предположила, как ее супруг и трое детей заразились COVID-19

23.05.2020, 9:17, Разное

Недавно стало известно, что Мария Погребняк с супругом футболистом и трое сыновей заразились COVID-19. Она предполагает, что Павел Погребняк подхватил инфекцию во время перелета на сборы ФК «Урал».

В микроблоге Instagram Мария Погребняк подтвердила, что тесты вся семья получила положительные. При этом жена футболиста отметила, что журналисты узнали об этом раньше, чем они сами. Однако она призвала поклонников читать новости только в ее блоге, так как это действительно первоисточник.

После сборов Павел Погребняк сдал анализы, которые подтвердили наличие коронавируса, хотя никаких явных симптомов не было. После этого ночью у футболиста подскочила температура, ему сделали КТ, где подтвердилась двухсторонняя пневмония. Мария Погребняк считает, что COVID-19 супруг заразился в самолете, но она удивлена, что инфекция так быстро себя проявила. Поэтому тесты на коронавирус сдала она сама и трое сыновей. У всех детей были абсолютно разные симптомы. Например, у старшого сына температура была до 37,5 градусов, а также першение в горле и слабость. У среднего ребенка не было аппетита, температура подскочила до 38,5, но легко сбивалась. Младшего сына температура не мучила, но у него тошнота и рвота. У самой жены бывшего футболиста «Зенита» COVID-19 протекает практически бессимптомно.

Мария Погребняк призналась, что ее семья строго придерживалась режима самоизоляции. В издании iReactor, которое ссылается на слова многодетной матери, обозначено, что болезнь у ее детей развивается очень быстро.