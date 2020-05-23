Все союзники по НАТО призвали США не выходить из Договора по открытому небу

23.05.2020, 9:16, Новости дня

Все союзники по Североатлантическому альянсу на срочном совещании послов НАТО призвали США не выходить из Договора по открытому небу, сообщают СМИ.

Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на дипломатический источник сообщает, что страны Запада «мобилизуются для «спасения» международного договора по открытому небу, из которого США намерены выйти», передает РИА «Новости».

«Послы стран-членов НАТО встретились в срочном порядке по этому вопросу (…), и, по словам дипломатического источника, «все союзники призвали Соединенные Штаты остаться стороной соглашения», – добавил источник.

АМНА напоминает также, что Германия призвала Вашингтон «пересмотреть свою позицию» и затем вместе с девятью другими европейскими странами подписала заявление, напоминающее о важности договора.

«Мы сожалеем» в связи с заявлением Вашингтона, «хотя мы разделяем озабоченность Соединенных Штатов», говорится в тексте, опубликованном министерством иностранных дел Франции и подписанном десятью странами (Франция, Германия, Бельгия, Испания, Нидерланды, Финляндия, Италия, Люксембург, Чехия, Швеция).

В заявлении этих стран подчеркивается, что они будут и дальше выполнять договор, так как он «является ключевым фактором в укреплении уверенности в последние десятилетия в обеспечении прозрачности и безопасности в евроатлантическом регионе».

В заявлении говорится также о намерении продолжить диалог с Россией и призвали Москву снять ограничения на полеты над Калининградом.

Издание «Нафтемпорики» в свою очередь пишет, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в своем заявлении по итогам совещания послов ни словом не упомянул декларацию десяти европейских стран, в котором они выражают сожаление в связи с выходом Вашингтона из этого международного договора.

Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси подвергла главу американского государства Дональда Трампа критике за это решение.