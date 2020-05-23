Кто может повторно подцепить коронавирус

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23.05.2020, 9:06, Разное

В передаче “О самом главном” на телеканале “Россия 1” доктор Мясников заявил, что перенесший COVID-19 человек имеет определенное количество антител. Примерно 10% бывших пациентов могут снова заболеть из-за отсутствия иммунитета к вирусу.

Телеведущий отметил, что те, кто тяжело перенесли коронавирус, обладают высокой сопротивляемостью к инфекции. Мясников добавил, что медики не знают, как долго сохранится иммунитет к COVID-19. По его словам, переболевшие врачи уже не боятся идти в “красную зону” к зараженным, сообщает “Вечерняя Москва”.

Отметим, статистика по коронавирусу в России показывает, что в нашей стране крайне низкий показатель смертности. Западные журналисты и эксперты уже успели высказаться о том, что эти данные вызывают вопросы.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 22 Май 2020 в 12:41 PDT

Как писали “Дни.ру”, данные статистики демонстрируют выход эпидемии коронавируса в России на плато. Последние новости показывают, что скорость распространения болезни остановилась. Теперь специалисты ждут, когда она начнет снижаться.



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