Ученые: Пожилые люди оказались носителями наибольшего количества антител к COVID-19

23.05.2020, 8:53, Разное

Ученые обнаружили, что наибольшее количество антител к COVID-19 имеют пожилые люди. Исследования помогут создавать действенные методики для лечения нового заболевания.

Специалисты считают, что люди старше 60 лет, которые переболели коронавирусом, могут выработать много антител, блокирующих вирус. Такие выводы помогут в дальнейшем выбирать доноров эффективно, но людям старшего возраста необходимо проходить полноценное обследование, так как у них имеются хронические болезни, которые есть противопоказанием для донорства.

Эксперты Шанхая разместили препринт, где рассказали об изучении взаимосвязи выработки защитных белков и возраста людей, измерив количество нейтрализующих антител в крови у испытуемых с небольшими клиническими проявлениями инфекции. В испытании участие взяли 175 людей и, как оказалось, такая выработка была у 94% пациентов на протяжении 14 дней после возникновения симптомов. Если сравнить людей старшего и среднего возраста с молодыми людьми, то высокие титры антител были у участников, которым от 60 до 85 лет.

Также было определено, что пожилые люди подвергаются огромным рискам тяжелых форм болезни. Ученые считают, что сильные иммунные реакции в группе заболевших объясняют их возможность противостоять патогенам.

Мария Орлова, российский сотрудник Института XBio ТюмГУ, прокомментировав результаты экспертов, уточнила, что старшие люди чаще умирают от заболевания. Выжить могут лишь те, кто имеет высокий уровень антител и эффективный иммунный ответ.