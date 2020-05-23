Максим Галкин продемонстрировал пародию на Ренату Литвинову в самоизоляции

23.05.2020, 8:53, Разное

Максим Галкин в период самоизоляции вернулся к своей профессии. Артист продемонстрировал пародию на Ренату Литвинову и поделился историей, как страшно жить женщинам в период эпидемии.

Максим Галкин во время пандемии коронавируса с семьей находятся в замке и чтобы не забывать о своей профессии, он иногда делится смешными роликами, примеряя образы разных знаменитостей. Теперь на своей странице в Instagram показал манеру Ренаты Литвиновой, так как часто пародировал ее в прошлом.

Для своего видео юморист одолжил у супруги Аллы Пугачевой перчатки и вуаль, закончив образ шарфом с рюшами, которые так любит Рената Литвинова. Он сообщил, что в период самоизоляции женщинам очень страшно жить, ведь разнообразие закончилось и необходимо быть с тем мужчиной, с которым заперли. Также с иронией дополнил, что у подруги Любки было 8 любовников и теперь случились потери.

Подписчики оценили новый ролик артиста и написали много хороших комментариев. Многие считают, что комик за период отдыха навык не утратил и образ получился очень точным. Также отметили, что, еще не успев включить видео, стало понятно, в кого перевоплотился Максим Галкин.