 

Максим Галкин продемонстрировал пародию на Ренату Литвинову в самоизоляции

23.05.2020, 8:53, Разное

Максим Галкин в период самоизоляции вернулся к своей профессии. Артист продемонстрировал пародию на Ренату Литвинову и поделился историей, как страшно жить женщинам в период эпидемии.
Максим Галкин во время пандемии коронавируса с семьей находятся в замке и чтобы не забывать о своей профессии, он иногда делится смешными роликами, примеряя образы разных знаменитостей. Теперь на своей странице в Instagram показал манеру Ренаты Литвиновой, так как часто пародировал ее в прошлом.

Для своего видео юморист одолжил у супруги Аллы Пугачевой перчатки и вуаль, закончив образ шарфом с рюшами, которые так любит Рената Литвинова. Он сообщил, что в период самоизоляции женщинам очень страшно жить, ведь разнообразие закончилось и необходимо быть с тем мужчиной, с которым заперли. Также с иронией дополнил, что у подруги Любки было 8 любовников и теперь случились потери.

Подписчики оценили новый ролик артиста и написали много хороших комментариев. Многие считают, что комик за период отдыха навык не утратил и образ получился очень точным. Также отметили, что, еще не успев включить видео, стало понятно, в кого перевоплотился Максим Галкин.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / По примеру Анджелины Джоли: певица Аланис Морисетт появилась с 7-месячным сыном на провокационной обложке

10.05 / До конца года россиян ждут еще несколько небольших выходных

13.05 / Мнение: Выборы крысиного короля

19.04 / Мнение: Это у него печоринское

19.04 / Смартфоны OnePlus 7 и 7 Pro получат операционную систему OxygenOS Open Beta 12

12.05 / В Москве главврач Боткинской больницы заразился коронавирусом

11.05 / Мнение: Казань отменяет режим самоизоляции

04.05 / Великобритания назвала Россию “враждебным государством”, обвинив в попытках украсть разработки по COVID-19

07.04 / Скандалы: Гвардии тульские расхитители

14.05 / Американские военные разочаровались в своем оружии и переходят на российское

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска