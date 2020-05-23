Прокуратура начала проверку после гибели людей при пожаре в больнице Зеленодольска

23.05.2020, 8:48, Новости дня

Прокуратура Татарстана начала проверку после пожара в центральной районной больнице Зеленодольска, в результате которого погибли три человека, информирует пресс-служба Генпрокуратуры России.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что «в ходе проверки сотрудники прокуратуры совместно с МЧС установят причины происшедшего, оценят соблюдение в больнице требований пожарной безопасности, а также действия сотрудников медучреждения в режиме ЧС».

Проверку контролирует прокурор региона, на контроль взято расследование возбужденного дела по статье «нарушение требований пожарной безопасности».

Ранее сообщалось, что пожар произошел в больнице Зеленодольска. По предварительным данным, причиной могло стать короткое замыкание. В пресс-службе минздрава Татарстана сообщали, что «с аппаратами ИВЛ это никак не связано, это не ковид-пациенты».

Напомним, на АО «Уральский приборостроительный завод» прошла проверка СК – по версии следствия, аппараты ИВЛ этого завода могли стать причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.