Мнение: О реальном п***це сразу за МКАД

23.05.2020, 8:45, Разное

И снова приходится извиняться за свой французский в заголовке. Но и человеку с лексиконом эквивалентным Большому академическому словарю русского языка сложно найти цензурный синоним. Потому что начавшееся с 00:00 мск сегодня – это даже не новомодный беспредел.

Это стократ хуже.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому жителям Московской области рекомендовано носить маски и перчатки «при любом выходе на улицу», а не только при посещении магазинов, аптек и поездках на общественном транспорте. И практически одновременно анонсировал существенные штрафы за нарушение этой рекомендации.

По словам регионального головы, жителей, которые появятся в общественных местах без защитной маски, будут штрафовать. «Ужесточаем масочный режим. Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски», — заявил Андрей Воробьев.

При этом, согласно чиновничьей позиции, общественным в современной России можно считать любое место, за исключением квартиры или рабочего кабинета. Вообще любое, где есть вероятность соприкоснуться с другими людьми, даже на дистанции. Иными словами, надевать маску и перчатки жителям Подмосковья уже необходимо сразу за порогом своего жилища.

Сказать, что подобное требование не основано ни на одном законе – значит, прослыть Капитаном Очевидность. Но именно так, к сожалению, и есть. Даже пресловутый режим повышенной готовности, почерпнутый из федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», относится исключительно к функционированию органов исполнительной власти на местах. И не затрагивает права граждан, тем более – не устанавливает для них финансово обременительных обязанностей. Впрочем, кого в России занимает нынче право?

Но хуже другое. Как маска, так и перчатки в случае эпидемии CoVID-19 абсолютно бесполезны на улице. Более того, вредны. Защитные перчатки – латексные, полиэтиленовые, резиновые и т.п. – скорее спровоцируют кожные заболевания, чем защитят от опасности. Особенно в свете того, что контактный способ заражения коронавирусной инфекцией остаётся недоказанным и большинством экспертов-вирусологов считается крайне маловероятным. Нужно уж совсем неблагоприятное стечение обстоятельств – больной CoVID-19 чихнул на некий предмет, который вскоре после потрогал реципиент и сразу облизал свои пальцы либо потёр ими глаза.

Медицинские маски в лучшем случае намокнут уже через час, а в худшем сами станут источниками заражения. Согласно последним исследованиям, вирионы SARS-CoV-2 живут в их тканях до 5-7 дней и неправильная утилизация может привести к инфицированию. Кроме того, маска теряет свои свойства уже через 2-3 часа ношения, её нужно менять, а такой вот масочный режим уже не многим по карману. И в итоге, скорее всего, выйдет фикция защиты: либо несменяемая «одноразовая» маска, ворота инфекции, либо самодельная многоразовая, которая в плане защитных свойств ещё хуже. Спойлер: медицинский, а тем более – строительный респиратор здесь тоже не подмога.

И уже совсем ни в какие ворота – административное наказание (штраф) за несоблюдение рекомендаций. Даже небезупречное в правовом смысле постановление правительства от 2 апреля 2020 г. №417, установившее правила поведения при введении режима повышенной готовности, обязывает граждан выполнять лишь законные требования или указания должностных лиц. Остальное – от лукавого, и если бы наш Конституционный суд имел тестикулы, постановление о несоответствии Конституции документа №244-ПГ от 22.05.2020 увидело бы свет ещё вчера. Увы…

Но наверняка подлинный смысл свежеиспечённого губернаторского постановления станет понятен, если задать простой вопрос: Qui prodest? Ответ на него каждый может найти сам в интернете. И для этого не потребуется быть гуру гуглопоиска.

С другой стороны, а разве не п***ц государству и стране, когда выгода отдельных лиц практически официально ставится действующей властью превыше всего, даже здоровья и жизни номинальных носителей этой власти?