Осторожно: на побережье вновь найден опасный “фальшивый янтарь” советских времен

23.05.2020, 8:36, Разное

BB.LV 19 мая, 2020

Прогулка по пляжу за янтарем, который каждый год вымывает море, закончилась для жительницы Юрмалциемса Алисе неожиданно. Она обнаружила «фальшивый янтарь», который опасен для человека, сообщает Skaties.lv со ссылкой на Bez Tabu.

Источник: Скриншот видео

Алисе Цибуле во время прогулки по берегу моря заметила кусок фосфора, очень похожий на янтарь. Он был подозрительно большой. У «фальшивого янтаря» был также специфический серный запах. Алисе говорит, что куски фосфора на берег выкидывает уже лет 20-30.

Местные жители научились проверять янтарь, поджигая его. «Мы тоже думали, что делать с этим куском фосфора. Оставить его на пляже? Кто-то другой поднимет. Тоже неправильно. Тогда решили просто положить в сырой песок и проверить, горит или нет. И очень хорошо горит!» – рассказала Алисе.

Геолог Латвийского музея природы Санита Лиелбарде говорит, что белый фосфор в отличие от янтаря более тусклый. У него меньше острых граней, но он более хрупкий, поэтому найденные куски обычно большего размера. Она также призвала быть осторожными, поскольку в момент, когда фосфор высысхает, он может загореться.

Каждый год в Государственный ожоговый центр попадает какой-нибудь отдыхающий, который во время прогулки принял фосфор за янтарь. Глава центра Сергей Смирнов говорит, что чаще всего охотники за янтарем получают ожоги в районе бедра, потому что кладут фосфор в карман, где он примерно при тепле +40 градусов загорается и поджигает одежду. Хотя для горения фосфора характерен белый дым, не всегда его замечают вовремя. Особо тяжелые последствия могут быть, если куски фосфора загораются в ладонях, так как могут остаться шрамы и функциональные нарушения.

Фосфор можно найти не везде. Обычно во время весенней или осенней бури его вымывает на берег моря от Папе до Лиепайского порта. Историк Юрис Цыганов говорит, что между Юрмалциемсом и Папе в советские врремена находился авиационный полигон. Он был и в море, и в дюнной зоне. Около 1988 года было решено взовать сотни авиационных бомб, которые были наполнены белым фосфором. Часть этих бомб взрывали в море. Белый фосфор регулярно выкидывает на берег, скорее всего, он из этих ранее взорванных бомб.

Сколько фосфора на дне моря, никто не знает. Поэтому и собрать его невозможно. Представитель Службы среды Андрис Юнкурс заметил, что местные научились жить с этой проблемой, однако часто травмы получают туристы, которые приезжают на побережье Курземе в поисках янтаря. В случае, если найден кусок фосфора, который очевидно не является янтарем, он призывает сообщать об этом его службе или муниципальной полиции.

Геолог Санита Лиелбарде говорит, что особо легко различить настоящий янтарь ночью, потому что в темноте он мерцает сероватым светом.

«Когда понятно, что это не фосфор, можно попытаться понять, является ли находка янтарем. Проверить легко. В домашних условиях возьмите поваренную соль. На 1 литр примерно 130 граммов соли растворяем и кладем туда янтарь. Если настоящий, то он красиво всплывет», – пояснила геолог.

То, что останется на дне, скорее всего другие близнецы янтаря, например, кварц, который угрозы жизни человека не несет.