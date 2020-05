Хроника коронавируса 22 мая

23.05.2020, 8:35, Разное

Нашлась страна, где коронавирус победили молитвой

Автор: Константин Сидорович

Пик эпидемии перемещается в страны Латинской Америки, где уже в течение трех дней подряд фиксируется больше новых случаев COVID-19, чем в США и Европе. Сложнее всего ситуация складывается в Бразилии и Мексике. Всего в мире зарегистрировано 5,2 миллионов случаев коронавирусной инфекции, почти 335 тысяч человек умерли, количество выздоровевших приближается к 2,1 млн.

Статистика коронавируса в мире:

Случаи заражения

Смерти

Выздоровели

США

1 620 902 (+28 179)

96 354 (+1418)

382 169

Россия

326 448 (+8894)

3249 (+150)

99 825

Бразилия

310 921 (+17 564)

20 082 (+1188)

125 960

Испания

280 117 (+593)

27 940 (+52)

196 958

Великобритания

250 908 (+2615)

36 042 (+338)

нет данных

Соседние страны

Случаи заражения

Смерти

Выздоровели

Польша

20 143 (+404)

972 (+10)

8452

Литва

1593 (+16)

61 (+1)

1049

Латвия

1025 (+9)

22 (+1)

694

Россия

317 554 (+8849)

3099 (+127)

92 681

Украина

20 148 (+442)

588 (+9)

6585

Беларусь

34 303 (+932)

190 (+5)

12 833

9:41

Исследование: умрут 0,4% пациентов с COVID-19 и симптомами

Подразделение минздрава США опубликовало пять сценариев возможного развития пандемии. Согласно наиболее вероятному сценарию, по которому сейчас происходит распространение COVID-19, умрут около 0,4% людей с коронавирусной инфекцией и симптомами заболевания. При этом важно отметить, что примерно у трети инфицированных болезнь протекает бессимптомно.

Для людей в возрасте старше 65 показатель смертности оценивается в 1,3%, а для тех заболевших, чей возраст не превышает 49 лет, соответствующий показатель находится в районе 0,05%. Только 3,4% людей с COVID-19 и симптомами заболевания подлежат госпитализации. Отмечается также, что люди без симптомов так же заразны, как люди с симптомами инфекции.

Согласно наихудшему сценарию, количество умерших составит около 1%. В наименее же трагичном варианте развития событий этот показатель не превысит 0,2%.

9:57

Латинская Америка стремится в лидеры

Увы, лидерство это не по количеству выздоровевших, а по числу заболевших. В странах Латинской Америки стремительно растет количество новых случаев коронавируса. Ежедневный прирост значительно выше, чем в США и Европе. За минувшие сутки в регионе выявлено 32 854 случая COVID-19.

Более половины из этих случаев приходится на Бразилию. Страна вот-вот переместится на второе место среди самых зараженных стран, оттеснив Россию. Впрочем, США пока вне досягаемости.

AFP Photo – Colombian Huitoto indigenous people pose wearing face masks, amid concerns of the COVID-19 coronavirus, in Leticia, department of Amazonas, Colombia on May 20, 2020.

10:20

Китай впервые за 30 лет не установил целевой показатель ВВП из-за «большой неопределенности»

Впервые с 1990 года Китай не установил целевой уровень ВВП на 2020 год. Разумеется, виной всему последовавший за пандемией экономический спад и «большая неопределенность». Так, в первом квартале ВВП упал на рекордные 6,8%.

Вместо ВВП власти Китая намерены сосредоточиться на обеспечении занятости населения и борьбе с бедностью. Так, за год планируется создать более 9 миллионов новых рабочих мест. Уровень инфляции хотят удержать на 3,5%, при этом отчисления на оборону увеличат на 6,6%. А вот чиновникам приказано «затянуть пояса».

Было сделано и важное политическое заявление. Китай готовит проект нового закона о национальной безопасности. По словам экспертов, он готовится специально под Гонконг, который позволит взять под контроль любые выступления и демонстрации, фактически окончательно привязав город к материковому Китаю.

10:50

В РФ снова антирекорд

В РФ сообщили о рекордном увеличении ежедневной смертности от коронавируса. Вчера в стране умерли 150 человек с COVID-19. Всего за время пандемии скончались 3249 инфицированных пациентов.

Выявлено 8894 новых случая коронавирусной инфекции. В общей сложности заболели 326 448 человек, из них выздоровели почти 100 тысяч. На первом месте по количеству выявленных случаев находится Москва.

11:20

Украина перешла к «адаптивному карантину»

С сегодняшнего дня в Украине сняли ряд карантинных ограничений — страна перешла к так называемому «адаптивному карантину». Разрешаются спортивные мероприятия без зрителей, открываются гостиницы, пассажирские перевозки автотранспортом (метро откроется 25 мая, поезда начнут ходить с 1 июня, а самолеты поднимутся в воздух 15 июня). Социальная дистанция, дезинфекция и ношение масок остаются обязательными.

По состоянию на утро 22 мая количество инфицированных COVID-19 достигло 20 148 человек. За сутки умерли девять человек. Общее число пациентов, вылечившихся от коронавируса, достигло 6858.

12:30

Более 10 тысяч человек тестируют вакцину против коронавируса

Оксфордский университет приступил к тестированию своей вакцины против коронавируса на людях. В испытаниях участвуют более 10 тысяч человек, включая пожилых людей и детей. На следующем этапе планируется еще больше расширить количество участников тестов.

По словам медиков, исследования продвигаются «очень хорошо». Партнер Оксфордского университета, компания AstraZeneca, ранее получила больше миллиарда долларов на разработку, производство и поставку по крайней мере 400 миллионов доз вакцины.

13:10

Трамп ожидает «триумфального возрождения» Америки после пандемии

Дональд Трамп заехал на завод Ford в штате Мичиган. Там он заверил присутствующих, что после пандемии США ждет «триумфальное возрождение». Впрочем, больше внимания привлекли не заявления американского президента, а его отношение к медицинским маскам.

Дело в том, что власти штата приняли закон об обязательном ношении защитных масок. Однако Дональд Трамп проигнорировал это требование и на заводе появился без маски. Общественность возмутилась. Позже президент объяснил, что маску все-таки носит, но не перед журналистами, потому что не хочет «доставлять им удовольствие видеть это». Трамп уверен, что в маске он не тянет на мирового лидера.

Photograph by Saul Loeb—AFP/Getty Images: President Trump arriving for the weekly Senate policy luncheon on May 19. In the last six weeks, Trump has fired or replaced four inspectors general, part of a broad effort to roll back post-Watergate government accountability measures.

14:40

По мнению миллиардера Джорджа Сороса, существование Евросоюза может оказаться под вопросом, если страны не предпримут меры по увеличению бюджета. Средства должны быть направлены на помощь регионам, особенно пострадавшим от пандемии.

15:00

Коронавирус победили силой молитвы! На самом деле (скорее всего) нет

В Африке есть экзотическая страна Танзания. Там проживает около 60 миллионов человек, среди которых есть и местный президент Джон Помбе Джозеф Магуфули, занимающий высокий пост с 2015 года. Сегодня Джон Помбе Джозеф Магуфули объявил, что Танзания победила коронавирус, причем не с помощью какой-нибудь там вакцины или особых карантинных мер. Нет, все благодаря силе молитвы.

Официально в стране зарегистрировано 509 случаев коронавирусной инфекции и 21 умерший. В Танзании введена уголовная ответственность за любую критику мер властей в борьбе с коронавирусом или выражение сомнений в официальных данных по распространению инфекции.

16:10

ВОЗ не хватает $900 млн, чтобы одолеть коронавирус

Пока одним для победы над коронавирусом достаточно молитвы, другие уповают на более приземленные ресурсы. Глаза ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что организация собрала $800 млн. Однако для решительной победы нужно $1,7 млрд. То есть осталось насобирать еще $900 млн.

Тедрос Гебрейесус не уточнил, почему именно $1,7 млрд, почему именно эта сумма спасет от пандемии и как именно при достижении $1,7 млрд отступит зараза. Наверняка речь не о том, чтобы заткнуть коронавирусу рот деньгами. В ВОЗ говорят о «глобальной координации усилий, технических консультациях, стимуляции политической солидарности, мобилизации ресурсов и многом другом», что бы это ни значило.

17:00

Америка призвала ВОЗ заняться делом

Представитель США призвал ВОЗ не тратить впустую время на реформы, якобы необходимые для недопущения пандемии коронавируса в будущем. Вместо этого Америка рассчитывает на немедленное начало работ по определению источника вспышки COVID-19. Кроме того, в США надеются, что ВОЗ пересмотрит свой подход к реагированию на пандемию.

В ответ глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заверил, что организация непрерывно, «денно и нощно» борется с коронавирусом с момента его обнаружения.

17:50

РФ вышла на плато и готовится к новой волне коронавируса

Владимир Путин отметил, что новых заражений в Москве и других российских регионах становится меньше. Считается, что РФ вышла на плато и в дальнейшем количество новых заболеваний будет снижаться. Тем не менее, власти страны призывают готовиться к новой волне вируса.

Предполагается, что вторая волна коронавируса может прийти в Россию осенью, в октябре — ноябре. Минздраву поручено подготовиться к такому варианту развития событий.

21:15

Медиа сообщают о тяжелом состоянии Кадырова

Telegram-канал BAZA передает о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова. По данным медиа, он находится в московской больнице.