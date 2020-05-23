Коллекционный смартфон Meizu 17 Pro Kiln Art Collector’s Edition окажется дороже iPhone 11 Pro Max

23.05.2020, 8:30, Разное

Китайский производитель мобильной электроники готовится к выпуску коллекционной версии своего флагамана Meizu 17 Pro Kiln Art Collector’s Edition, который окажется даже дороже iPhone 11 Pro Max. В наборе с гаджетом будет присутствовать пиала для чая.

Коллекционную версию смартфона Meizu 17 Pro представит единственная модификация с 12 Гб ОЗУ и 256 Гб ПЗУ. Если классический Meizu 17 Pro имел стоимость 658 долларов, то «коллекционный» набор обойдется в 1400 долларов. Его продажи стратуют 25 мая.

Стоит отметить, что над смартфоном Meizu 17 Pro Kiln Art Collector’s Edition работала известная компания, занимающаяся выпуском керамических изделий, Hsiao Fang. Поэтому задняя панель гаджета с автографом главного дизайнера изготовлена из белой с небесно-голубым отливом керамики. При этом оттенок со временем начнет изменяться, как это происходит с обычной посудой. Также производитель изготовил пиалу для чая, дополняющую комплект с коллекционным смартфоном.