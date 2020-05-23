 

США задумались о создании отдела по реагированию на пандемии в противовес ВОЗ

23.05.2020, 8:28, Новости дня

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания в Госдепартаменте отдела, который будет заниматься мерами реагирования на вспышки инфекционных заболеваний, сообщают СМИ.

Газета Politico со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы сообщает, что идея создания специального подразделения внутри внешнеполитического ведомства возникла на фоне отсутствия согласованности различных организаций страны в борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

Кроме того, новый отдел американского дипведомства отчасти дублирует работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), взносы в которую США приостановили до проведения оценки ее роли в «сокрытии» данных о распространении инфекции.

«В соответствии с предложенной инициативой Госдепартамент назначит координатора, который будет наблюдать практически за каждым аспектом подготовки к пандемиям и реагирования на них: от распределения вакцин и медицинских препаратов по всему миру до разработки современных протоколов для предотвращения распространения вспышек (инфекционных заболеваний)», – пишет издание.

Возглавить подразделение может координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс.

Подчеркивается, что планы администрации вызовут недовольство со стороны Агентства США по международному развитию (АМР, организации в структуре Госдепа, деятельность которой направлена на оказание невоенной помощи другим странам), так как создание нового отдела лишит АМР доли влияния и финансирования.

Некоторые решения этого агентства – например, отправка медицинских товаров в другие страны на фоне их нехватки в Соединенных Штатах – ранее критиковались рабочей группой, созданной Белым домом в целях борьбы с коронавирусом.

Напомним, президент США Дональд Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум: он пообещал полностью прекратить финансирование организации, если та не докажет независимость от Китая и не проведет ряд реформ.



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