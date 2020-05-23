 

Сутки на Донбассе. 12 обстрелов боевиков, ранен один украинский военный

23.05.2020, 8:27, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, беспилотников, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики открывали огонь вблизи Богдановка, Верхнеторецкого, Старогнатовки, Чермалыка, Водяного и Песок.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – вблизи Новолуганского и Луганского.

“В ответ на обстрелы украинские подразделения открывали огонь для прекращения агрессивных действий оккупантов. Захватчики получили адекватный ответ от украинских воинов”, – отметили в штабе.

По данным разведки, 22 мая украинские военные уничтожили двух российских оккупантов и еще одного ранили.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, говорится в сообщении.

Зведення станом на 07:00 23 травня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення За минулу добу збройні формування…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Reede, 22. mai 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / В комплексе “Дорога памяти” завершены строительные работы

08.05 / Десяти российским регионам угрожает засуха

13.04 / Мурашко сообщил о 17 тыс. пациентах с пневмонией в стационарах России

28.03 / Ограничения в связи с коронавирусом вступают в силу в России

07.04 / Следи за собой, будь осторожен: в Сети обсуждают фривольное поведение мэра Южно-Сахалинска и его помощницы

08.05 / В РФ стартовала акция «Окна Победы»

21.04 / Министры ОПЕК обсудили «драматичную ситуацию» на рынке нефти

21.04 / DT – Еврокомиссии пришлось краснеть за помощь странам в борьбе с пандемией

06.04 / Путин и Пашинян обсудили борьбу с коронавирусом

17.04 / РПЦ заявила о материальных сложностях из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска