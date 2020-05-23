 

От COVID-19 в мире излечились более 2 млн человек

23.05.2020, 8:27, Новости дня

По состоянию на утро 23 мая во всем мире коронавирусом заразилось 5 213 483 человек (+110 тыс. за сутки). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 338 225 (+5,5 тыс.) человек, выздоровели 2 058 124 человека.

В США число инфицированных достигло 1 601 434, умерло 96 007, излечилось 350 135 человек.

На второе место по распространению заболеваемости вышла Бразилия – там 330 890 заболевших, 21 048 умерших и 135 430 излечившихся.

Далее следует Россия – 326 448 инфицированных, 3 249 умерших и 99 825 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания Великобритания – там заболели 255 544, умерли 36 475 человека.

Растет заболеваемости в Индии и Перу – там инфицированы соответственно 125 149 и 111 698 человек, умерли 3 728 и 3 244.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На утро 22 мая в Украине зафиксировано 20 148 случаев COVID-19 (в Тернопольской области – 1105), из них 588 – летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 442 новых случая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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