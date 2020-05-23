Российская подлодка-невидимка заставила США создать новое соответствующее оружие

23.05.2020, 8:17, Разное

Российская подводная лодка-невидимка “Северодвинск” стала сенсацией для Запада. Как оказалось, субмарина РФ заставила США создать новое оружие, которое соответствует требованиям нового времени.

Подлодку российского Военно-морского флота целых две недели не могли обнаружить американские радары и прочее оборудование аналогичного функционала. Из-за этого как в Соединённых Штатах, так и в других странах появились серьезные опасения относительно готовности своих ВМФ противостоять флоту России.

Усилиями американских военных инженеров было создано новое оружие для подводной лодки, получившей название “Вирджиния”. Как пишет издание “Политэксперт”, испытания торпеды прошли 21 мая и показали эффективность боеголовки.

Благодаря самонаводящимся снарядам планируется уничтожать подводные суда гипотетического врага. Базой для разработки новинки стали ракеты CVLWT, состоящие на вооружении армии Штатов и ранее. На протяжении трех- четырех ближайших лет все торпеды планируется ввести в эксплуатацию.

Как уверены эксперты военной сферы, таким образом США демонстрируют свою попытку угнаться за прогрессивными военными технологиями России. Подлодка-невидимка ВМФ РФ серьезно взбудоражила Пентагон и вынудила искать новые пути развития технологий для поражения объектов соперников.