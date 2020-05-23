Деревянная церковь загорелась в Подмосковье

23.05.2020, 8:16, Новости дня

Спасатели смогли локализовать пожар на площади 400 квадратных метров в деревянной церкви в деревне Взглядьево городского округа Сергиева-Посада, сообщили в МЧС.

Информация о пожаре в деревне Вглядьево городского округа Сергиева-Посада поступила в МЧС в 6.10 (мск). На момент прибытия пожарных церковь горела по всей площади. Угрозы распространения огня нет, передает ТАСС.

«В 07.05 – локализация пожара на площади 400 квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», – добавили в МЧС.

О том, какая именно церковь пострадала от огня, не сообщается. Известно, что здание «отдельно стоящее, деревянное, на момент пожара недействующее».

Напомним, в 2019 году в Курганской области сгорела церковь XIX века в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре. Здание было деревянным, 1890 года постройки.