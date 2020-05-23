Мнение: Работает “самооборона”: можно убить соседей – и жить на свободе спокойно

23.05.2020, 8:10, Разное

Суд присяжных опять на стороне тех, кто защищает себя в России. Так что если к вам пришли бить, убивать (вы же не знаете) (или воры, например) – стреляйте на поражение, отсидите немного, зато будете живы и здоровы. А те, кому положено лежать в могиле, там и останутся. Есть гражданка в России (она уже просила меня ее имя не называть) – дважды воров убивала из карабина у себя дома, на свободе.

Мужик застрелил за громкую музыку двух нетрезвых соседей – отца и сына – и его отпустили на свободу.

По данным прокуратуры, 3 февраля 2019 года подсудимый в селе Супсех, возмущенный тем, что во дворе его соседей, 60-летнего отца и 30-летнего сына, играла громкая музыка, пришел к ним разбираться. Он сделал им замечание, однако соседи вместе со своим знакомым устроили скандал, вооружились молотком и отправились выяснять отношения. Обвиняемый застрелил отца и сына из охотничьего ружья на территории своего участка, когда те начали к нему приближаться. После этого стрелок вызвал скорую помощь и полицию.

Против мужчины возбудили самое простое уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ), но суд присяжных разобрался, и квалифицировал его действия как вынужденную самооборону. Обвиняемый также настаивал на этом, не признавая вину по инкриминируемой ему статье – “защищался”, говорит он. Хотя нападавшие выстрелить не успели. И все, его признали виновным в убийстве при превышении пределов необходимой самообороны (статья 108 УК РФ). Поскольку обвиняемый совершил преступление впервые, ему назначили исправительные работы – и только. С учетом времени, проведенного в СИЗО (с 3 февраля 2019 года), суд освободил его из-под стражи в зале суда.

Прокуратура крайне недовольна приговором. А подсудимый и его адвокат очень довольны. Хотя, конечно, пьяных дебоширов, которые веселились, слушая музыку, и пришли на разборки, немножко жалко. Кто же знал, что их сосед только с виду тихий – а сам очень серьезный человек.

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