Посольство РФ раскритиковало США за грант на поиски “внешнего врага”

23.05.2020, 7:55, Новости дня

Гран государственного департамента США в 250 тысяч долларов на "разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения – подтверждение того, что Соединенные Штаты Америки вместо того, чтобы сплотиться перед лицом общей беды – пандемии коронавируса COVID-19, проводят деструктивную работу. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США.

Информацию о гранте госдепартамент США опубликовал 21 мая. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью итальянскому изданию La Repubblica заявил, что КНР и РФ якобы распространяют дезинформацию с целью увеличения влияния среди стран Альянса и Европейского союза и их дестабилизации в условиях пандемии коронавируса. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что в условиях пандемии Соединенные Штаты голословно обвиняют Россию и Китай.

Как отмечается в заявлении дипломатической миссии, подобные гранты раскрывают "истинные настроения, помыслы и образ мышления партнеров из госдепа". В период пандемии, когда РФ и США теряют тысячи граждан, всем необходимо сплотиться, а не искать внешнего врага. "На него предполагается возложить вину – полностью или частично – за недоработки собственных властей", — подчеркивается в заявлении.

Накануне Дня Победы президенты двух стран в телефонном разговоре акцентировали историческую значимость союзнических отношений, подчеркнув, что США и РФ могут многого добиться в решении современных проблем, включая противодействие эпидемиям, напоминает РИА Новости.

Дипломаты подчеркнули: если "от коронавируса руки отмыть можно, от русофобии – нельзя". В посольстве напомнили: читателей США дезинформировали, что якобы российские средства массовой информации призывали не мыть руки.

В диппредставительстве заключили: "Не полезнее было бы направить эти 250 тысяч долларов на помощь нуждающимся странам, на спасение чьих-то жизней?"