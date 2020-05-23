В розыгрыше Кубка Стэнли примут участие 24 клуба

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23.05.2020, 7:55, Новости дня

Руководство Национальной хоккейной лиги утвердило вариант возобновления сезона 2019/20, прерванного пандемией коронавируса. В розыгрыше кубка Стэнли примут участие не 16 клубов, как обычно, а 24.

Регулярный чемпионат НХЛ не был доигран, поэтому окончательный состав участников Кубка Стэнли определен не был. Лига приняла вариант, при котором регулярный чемпионат не будет доигран. Зато в Кубке Стэнли появится дополнительный раунд.

По четыре сильнейших клуба из каждой конференции сыграют между собой, чтобы выяснить места для дальнейшего посева. Еще 16 клубов проведут предварительный раунд до трех побед. Преодолевшие этот барьер восемь клубов и по четыре сильнейших клуба конференций проведут розыгрыш Кубка Стэнли в традиционном формате, сообщает ТАСС.



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