 

Паводковая обстановка в Коми – под контролем МЧС

23.05.2020, 7:55, Новости дня

Паводковую обстановку в шести муниципалитетах республики Коми контролирует МЧС. В районах, где складывается наиболее сложная ситуация, работают оперативные группы. Как сообщили в ведомстве, в зоне подтопления — 21 населенный пункт, 193 дома и около шестисот прилегающих территорий.

Благодаря спасателям в одном из поселков удалось предотвратить затопление двух зданий средней школы, детского сада и жилых домов, передает телеканал "Россия 24".



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