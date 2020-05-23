 

Энтузиасты установили Android 11 на смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro

23.05.2020, 7:53, Разное

Популярный в Китае смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro еще не успел получить глобальную версию, но эксперты смогли обновить его операционную систему до версии Android 11. Однако специалисты отмечают, что данная прошивка не является официальной, но ее доработка продолжится.
Производители устройства пока не спешат с обновлением его программной оболочки. Так, смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro продолжает использовать мобильную операционную систему Android 9.0 Pie, хотя MIUI получила более свежую версию. Поэтому обновлением занимаются сторонние энтузиасты, которым уже удалось подготовить версию Android 11.

В основу прошивки легла операционная система Android 11 Developer Preview 4, выпущенная специально для разработчиков мобильных приложений в текущем месяце. «Сырая» версия содержала в себе множество ошибок, но прошивка для смартфона Xiaomi Redmi Note 7 Pro избавлена от некоторых недостатков. Для обновления операционной системы специалисты рекомендуют использовать TWRP Recovery.



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