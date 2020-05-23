Путин предложил обязать школы заниматься воспитанием патриотизма

23.05.2020, 7:40, Разное

…и уважения к «подвигам героев Отечества».

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о воспитании у школьников патриотизма и гражданственности, уважения к «подвигам героев Отечества». Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Глава государства предлагает расширить понятие воспитания учащихся в законе об образовании. Путин считает необходимым дополнить определение направленностью воспитания на «формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию», к природе и окружающей среде.

В пояснительной записке говорится, что дети — это «важнейший приоритет государственной политики». А школьное воспитание, по мнению президента, в значительной мере определяет «траекторию духовно-нравственного и гражданского становления человека», его жизненные принципы и ценности.

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Путин предлагает обязать образовательные учреждения создать «рабочую программу воспитания», календарный план воспитательной работы и определить формы аттестации. Принятие закона, как указывает президент, способствует «всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся».

Ранее глава государства заявлял, что российская национальная идея заключается в патриотизме. «Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым. Он должен заключаться в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее», — отмечал Путин.