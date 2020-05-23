В Сети появилось забавное видео со съемок “Сверхъестественного”: Дженсен Эклс испортил дубль

23.05.2020, 7:35, Разное

Артист отыгрывает очередную сцену. Эклс в образе своего

героя подходит к холодильнику и вынимает оттуда бутылку. Когда он откупоривает

ее, напиток начинает пениться и стекать по рукам. У ног звезды сериала

“Сверхъестественное” образовывается небольшая лужа.

Актер понимает, что дубль испорчен, однако выходить из образа он не хочет. Под комментарии коллег Эклс

начинает кривляться и развлекать всех на площадке.

У поклонников сериала “Сверхъестественное” ролик вызвал

смешанные чувства. С одной стороны, фанаты восхищались актерской игрой Дженсена

Эклса, с другой – горевали из-за того, что сериал вот-вот закончится.

“Миша смеется над ним на заднем плане “ты такой глупый”, “кто

же это уберет”. 😂 😂

(здесь

и

далее

орфография

и

пунктуация

авторов

сохранены.

– Прим.

ред.)”, “В конце дороги? еще нет.-

Господи Иисусе, я сейчас заплачу”, “Я люблю их и мысли о том, что все это

закончилось бы сегодня, заставляют меня плакать, но это должно закончиться, я

просто не хочу пока прощаться”, “Почему Дженсен совершенен во всем? Он же

комедийный Бог”, “Мне нужно время, чтобы подумать о том, что это мог бы быть

конец. Пожалуйста, поплачь вместе со мной”, – пишут пользователи Сети.

Напомним,

финал сериала “Сверхъестественное” должен был состояться 18 мая. К

сожалению, из-за пандемии коронавируса съемки двух последних эпизодов теленовеллы

заморозили. Накануне стало известно, что показ заключительных серий запланирован

на сентябрь 2020 года. Напомним, ленту

“Сверхъестественное” можно смотреть онлайн на КиноПоиск HD.